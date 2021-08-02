Олимпиада-2020: Украинский стрелок, стартовавший в топ-3, попал в чужую мишень

Сергей Кулиш. Олимпийские игры-2020 НОК Украины

По словам тренера Сергея Кулиша, выстрел в мишень соседа, хорвата Петара Горси, был в десятку

Украинец Сергей Кулиш стал восьмым на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из малокалиберной винтовки – в финале он претендовал на медаль, но случайно попал в мишень соперника. Об этом сообщает Суспільне.

"Почему не засчитали выстрел? Потому что я оплошал. Пульнул не в свою мишень (Кулиш случайно выстрелил в мишень хорвата Петара Горси, – ред.). У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. Но время идет, и надо делать выстрел, и вот такое случилось. С судьями говорили об этом случае. Видимо, волнение сыграло свою роль. Трудно сказать, такое случается раз на миллион, и со мной это случилось сейчас", - прокомментировал инцидент алтел.

По словам тренера, выстрел в мишень соседа был в десятку.

В финале спортсмены должны были выполнить три серии по 5 выстрелов из положения на колене, три серии по 5 выстрелов из положения лежа и две серии по 5 выстрелов из положения стоя.

Кулиш начал стартовые две серии в топ-3, после чего успешно выполнил еще две и даже поднялся на второе место.

К слову, олимпийским чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров) стал китаец Чжан Чанхун, который установил мировой рекорд и опередил представителя Олимпийского комитета России Сергея Каминского. Третьим стал серб Миленко Себич.

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Ранее сообщалось, что в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль получил украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.