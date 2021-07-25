Олимпиада-2020: Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в пулевой стрельбе

Спортсменка набрала 197,6 очков

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх-2020 в Токио. Она набрала 197,6 очков, передает пресс-служба НОК Украины.

"Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич остановилась в шаге от награды Игр ХХХІІ Олимпийских игр. В финале стрельбы из пневматического пистолета с дистанции 10 метров воспитанница Игоря Черединова показала четвертый результат", - говорится в сообщении.

Отметим, что первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 - олимпийский рекорд), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

К слову, спортсменка из Черниговской области продолжает участие в Играх и уже 29 июля поборется за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Напомним, вчера, 24 июля, дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Украинка завоевала бронзу.