Объявлен состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Укринформ

В команду возвращаются Руслан Малиновский и Виктор Коваленко

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на ноябрьские матчи. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что в команду возвращается целая группа исполнителей. Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений, а Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание игрой в своих клубах.

Сбор начнется 8 ноября в Киеве, после чего в Одессе 11 числа пройдет товарищеский матч с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях против Боснии и Герцеговины.

Итак, состав сборной Украины выглядит так:

Вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитник: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все - "Динамо", Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер", Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитник Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер", Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо", Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбык (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер", Донецк), Денис Гармаш ("Динамо", Киев).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Сергей Булеца ("Заря", Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихалёнок (СК "Днепр-1").