Новым главным тренером сборной Украины по футболу стал Сергей Ребров

Сергей Ребров dynamo.kiev.ua

Он играл в "Шахтере", "Динамо", а такж в английских клубах" Тоттенхэме "и"Вест Хэме"

В Украинской ассоциации футбола подтвердили, что новым главным тренером сборной Украины по футболу станет бывший футболист и тренер "Динамо" Киев Сергей Ребров. Об этом рассказал глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич в комментарии Meta-ratings.

"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначен новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", — отметил он.

Сам же Маркевич сообщил, что покидает свой пост в УАФ.

Он подчеркнул, что хочет продолжить работу тренером, а не функционером.

"После окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", — подчеркнул Маркевич.

Как известно, Сергей Ребров завершил карьеру футболиста в 2009 году.

Он играл в "Шахтере", "Динамо", а также в английских клубах "Тоттенхэме"и" Вест Хэме".

После завершения карьеры начал работать ассистентом в "Динамо".

В 2014 году он стал главным тренером киевского клуба, где работал до 2017 года.

Затем тренировал команды из Венгрии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Напомним, ранее украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.