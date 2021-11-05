На турнире в Баку Украина завоевала "бронзу" по дзюдо

Евгений Гончарко Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины

Евгений Гончарко занял третье место в весовой категории до 66 килограммов

В столице Азербайджана Баку 18-летний украинский дзюдоист Евгений Гончарко занял третье место в турнире серии Grand Slam. Спортсмен принимал участие в весовой категории до 66 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

"Приветствуем 18-летнего украинского дзюдоиста Евгения Гончарко с первой в карьере наградой турнира серии Grand Slam в Баку", - говорится в сообщении.

При этом первое место в данной весовой категории занял дзюдоист из Азербайджана Орхан Сафаров. "Серебро" получил спортсмен из Молдавии Денис Вьеру.

А третье место Евгений Гончарко поделил с японским дзюдоистом Риомой Танаки.

Как сообщалось ранее, Александр Усик получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, завоеваны в бою с британцем Энтони Джошуа.

Также Украина получила место среди пяти претендентов на проведение финального турнира женского чемпионата Европы по футболу 2025 года.

Известно, что УЕФА получила пять заявок от восьми ассоциаций, заинтересованных в проведении финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года.