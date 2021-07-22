На сайте Олимпиады-2020 в Токио Крым отделили от Украины: МИД разбирается

Карта Украины с отделенным Крымом на сайте Олимпиады Олимпийские игры

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио временно оккупирован Крым отделили от материковой части Украины границей. Об этом свидетельствует карта на сайте Олимпиады.

В частности, во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.

Карта Украины с отделенным Крымом на сайте Олимпиады Олимпийские игры

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

К слову, Олимпийские игры-2020 начнутся уже завтра, 23 июля, и продлятся до 8 августа. Игры будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. В частности, лозунг решили дополнить словом "вместе", чтобы он звучал: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Напомним, 17 июля в Токио прибыл первый десант спортсменов из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Олимпийских играх.