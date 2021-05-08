На Олимпийских играх в Токио впервые выступит спортсменка-трансгендер

Лорел Габбард Фото из открытых источников

Обновленные правила допускают ее к участию

На Олимпиаде, которую летом будет принимать Токио впервые в истории выступит трансгендер-штангистка Лорел Габбард из Новой Зеландии. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, 43-летняя спортсменка автоматически пройдет квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета. В частности, они были обновлены в 2015 году. Согласно изменениям, трансженщины могут выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при условии низкого уровня тестостерона в течение как минимум года.

Лорел Габбард была мужчиной до 35 лет. До смены пола ее звали Гэвин. Во время своей спортивной карьеры атлетки, за время которой она выступает в супертяжелой весовой категории, есть серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.

Напомним, ранее председатель организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в японском городе Токио Мори Есиро подал в отставку из-за резкого высказывания в отношении женщин.