На Олимпийских играх в Токио вновь выступит команда беженцев

Команда состоит из 29 атлетов и 20 тренеров и чиновников

"29 атлетов в 12 спортивных дисциплинах будут представлять Олимпийскую команду беженцев во время предстоящих Игр в Токио", - говорится в сообщении.

Кроме атлетов, в команду также входят 20 тренеров и чиновников.

Во время церемонии открытия сборная беженцев зайдет на стадион второй после команды Греции и под олимпийским флагом.

Члены сборной вылетят в Японию 14 июля, за 9 дней до начала Олимпиады, запланированной на 23 июля - 8 августа.

К слову, впервые сборная команда беженцев участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность требовать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты отрицательного теста на COVID-19 и справку о вакцинации.