На Олимпиаде в Токио побили рекорд, установленный украинкой более 25 лет назад

Новый рекорд установила представительница Венесуэлы

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх-2020 в тройном прыжке, превысив результат украинки Инессы Кравец. Об этом сообщают на странице Олимпиады в Twitter.

Как отмечается, венесуэльская спортсменка побила рекорд, установленный Кравец в августе 1995 года. Рохас прыгнула на 15 метров 67 сантиметров, тогда как результат нашей соотечественницы был 15 метров 50 сантиметров.

Кроме этого, Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр.

