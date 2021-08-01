На Олимпиаде в Токио побили рекорд, установленный украинкой более 25 лет назад
Новый рекорд установила представительница Венесуэлы
Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх-2020 в тройном прыжке, превысив результат украинки Инессы Кравец. Об этом сообщают на странице Олимпиады в Twitter.
Как отмечается, венесуэльская спортсменка побила рекорд, установленный Кравец в августе 1995 года. Рохас прыгнула на 15 метров 67 сантиметров, тогда как результат нашей соотечественницы был 15 метров 50 сантиметров.
Кроме этого, Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр.
Yulimar Rojas breaks the WORLD RECORD to win #gold in triple jump!— Olympics (@Olympics) August 1, 2021
The first Venezuelan woman to win gold - amazing!@WorldAthletics | #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics | #VEN pic.twitter.com/PDDZbEltMs
Напомним, ранее сообщалось, что украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский и национальный рекорды на дистанции 800 метров вольным стилем.