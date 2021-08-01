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На Олимпиаде в Токио побили рекорд, установленный украинкой более 25 лет назад

Юлимар Рохас выиграла золото и установила новый мировой рекорд в тройном прыжке Twitter/Olympics

Новый рекорд установила представительница Венесуэлы

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила новый мировой рекорд на Олимпийских играх-2020 в тройном прыжке, превысив результат украинки Инессы Кравец. Об этом сообщают на странице Олимпиады в Twitter

Как отмечается, венесуэльская спортсменка побила рекорд, установленный Кравец в августе 1995 года. Рохас прыгнула на 15 метров 67 сантиметров, тогда как результат нашей соотечественницы был 15 метров 50 сантиметров.

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Кроме этого, Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский и национальный рекорды на дистанции 800 метров вольным стилем. 

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