На Олимпиаде в Токио первая золотая медаль, ее завоевала китайская спортсменка

Киан Янь Twitter / Tokyo2020

Серебро и бронза отошли России и Швейцарии соответственно

На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль завоевала китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин. Об этом сообщает Tokyo2020 в Тwitter.

Как отмечается, представительница Китая победила с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м "серебро" и результат 251,1 балла достались российской спортсменке Анастасии Галашиной.

Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен с результатом 230,6 балла.

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Как сообщалось, украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXII Олимпиады в Токио: первыми стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды. Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок – 35-й, набрав 635 очков.