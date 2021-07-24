На Олимпиаде в Токио первая золотая медаль, ее завоевала китайская спортсменка
Серебро и бронза отошли России и Швейцарии соответственно
На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль завоевала китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин. Об этом сообщает Tokyo2020 в Тwitter.
Как отмечается, представительница Китая победила с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м "серебро" и результат 251,1 балла достались российской спортсменке Анастасии Галашиной.
Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен с результатом 230,6 балла.
Как сообщалось, украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXII Олимпиады в Токио: первыми стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды. Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок – 35-й, набрав 635 очков.