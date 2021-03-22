Месси установил рекорд Барселоны и обошел Роналду по количеству голов без пенальти

Лионель Месси Instagram/Leo Messi

Для Месси голы стали 636-м и 637-м без пенальти, а у Роналду – 635 голов

Аргентинский футболист Лионель Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на матч чемпионата Испании против "Реал Сосьедад", став рекордсменом клуба. Он отличился в этом матче, а также обошел Криштиану Роналду по количеству голов без пенальти. Об этом сообщает "24 канал".

Как отмечается, матч против "Реал Сосьедада" 21 марта стал рекордным для Месси и Барселоны. Это был 768-й матч аргентинца за команду. И по этому показателю он вышел на первое место, обойдя легенду клуба Хави, у которого 767 матчей за Барселону.

Также Лионель Месси вышел на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании. В его активе 511 игр. Столько же у Рауля Гарсии из Атлетика.

К слову, в этом матче Месси отметился дублем, а также отдал одну результативную передачу. Именно эти два гола позволили Месси обойти Роналду в голевой гонке без учета голов, забитых с пенальти. Для Месси эти голы стали 636-м и 637-м без пенальти. У Роналду же 635 голов, если не учитывать пенальти.

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Напомним, ранее футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд "короля футбола", бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб. В матче чемпионата Испании против "Вальядолида" Месси забил свой 644-й гол, у Пеле на один меньше.