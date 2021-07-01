Месси стал свободным агентом: У футболиста закончился контракт с "Барселоной"

В клубе все же уверены, что подпишут новый контракт с форвардом

Аргентинский футболист Лионель Месси стал свободным агентом, поскольку его контрактное соглашение с футбольным клубом "Барселона" закончилось сегодня, 1 июля. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Как отмечается, в клубе все же уверены, что подпишут новый контракт с форвардом. Однако о продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально.

В свою очередь, сам Месси в ночь на 1 июля опубликовал в своем Twitter фото в форме "Барселоны" и подписал его одним словом – "Верю".

Как известно, Лионель Месси защищает "Барселону" на протяжении всей своей карьеры, с 2003 года. Он 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и выполнил 11 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на матч чемпионата Испании против "Реал Сосьедад", став рекордсменом клуба. Он отличился в этом матче, а также обошел Криштиану Роналду по количеству голов без пенальти.