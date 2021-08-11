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Месси официально стал игроком ПСЖ: Подписан контракт

psg.fr

Дебютировать за новый клуб он сможет уже 14 августа в выездном поединке Лиги 1 против "Страсбура"

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси официально подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Соглашение рассчитано на два сезона - до 2023 года с опцией продления еще на год. Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Отмечается, что 10 августа Месси с женой и сыновьями вылетели в Париж, где футболист поздравил фанатов, прошел медосмотр, после чего поставил свою подпись под контрактом.

Аргентинец будет выступать за ПСЖ в футболке с №30. Под этим номером он начинал карьеру в "Барселоне".

Официальный Twitter ПСЖ опубликовал видео с Месси в форме клуба.

 

Отмечается, что 11 августа состоится пресс-конференция, посвященная трансферу.

Зарплата Месси в Париже составит 35 миллионов евро в год плюс бонусы.

Дебютировать за новый клуб звездный нападающий сможет уже 14 августа в выездном поединке Лиги 1 против "Страсбура".

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Напомним, ранее президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что экс-футболист команды Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе "Пари Сен-Жермен".

Как сообщалось ранее, Генеральный директор каталонского клуба "Барселона" Ферран Ревертерс сделал последнее предложение известному футболисту Лионелю Месси, который собрался переходить в "ПСЖ".

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