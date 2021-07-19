Медали для Олимпиады-2020 изготовили из переработанных смартфонов и планшетов

Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники

Для награждения атлетов на Олимпийских играх-2020 в Токио изготовили медали из необычного материала. Победные медали для олимпийцев сделаны из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины .

Для того, чтобы получить необходимое для изготовления медалей сырье, японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране разместили почти 4 тысячи приемных пунктов.

"Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов", - отметили в НОК.

Напомним, игры ХХХІІ Олимпиады продлятся в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр в Токио изменили процедуру вручения наград в связи с пандемией COVID-19. В этом году запрещены рукопожатия и объятия, а спортсмены сами будут надевать себе на шею победные медали.