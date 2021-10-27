Не исключено, что Майк Тайсон может сойтись на ринге с блогером Логаном Полом, который выстоял 8-раундовый выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера.

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Напомним, прошлый выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоялся 29 ноября 2020 года в Лос-Анджелесе. Боксеры прошли всю дистанцию в восемь раундов, а судьи объявили ничью. Таким образом, уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двум спортсменам.

К слову, ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях 58-летний Эвандер Холифилд готов вернуться на боксерский ринг ради поединка с 54-летним легендарным Майком Тайсоном. Холифилд считает, что их бой станет событием мирового масштаба, и нет причин, почему поединок может не состояться.