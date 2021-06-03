Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля, старт сезона УПЛ - днем позже

Суперкубок разыграют ФК "Динамо" и ФК "Шахтер"

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Его разыграют ФК "Динамо" и ФК "Шахтер" . Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола .

Согласно сообщению, сегодня исполнительный комитет УАФ утвердил дату проведения матча за Суперкубок, а также старт сезона Чемпионата Украины в Премьер-Лиге. Так, сезон УПЛ-2021/22 начнется на следующий день, 25 июля. В нем впервые с сезона-2013/14 сразятся 16 команд.

Конец первой части чемпионата Украины запланирован на 11 декабря в 18-м туре, а конец сезона - 21 мая 2022 года в 30-м туре.

Уже известно, что из первой лиги в УПЛ поднимутся "Верес" и "Черноморец".

Как отмечается, "Динамо" попало в матч за Суперкубок как чемпион Украины и обладатель Кубка, а "Шахтер" - как вице-чемпион.

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Ранее сообщалось, что благодаря своим успешным выступлениям киевский ФК "Динамо" досрочно стал чемпионом Украины и вошел в четверку самых непобедимых команд из топ-20 чемпионатов Европы.