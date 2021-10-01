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Матч Лиги Европы во Франции был сорван: Фанаты устроили горячую перестрелку файерами

24 канал

Успокоить турецких фанатов попытался тренер "Галатасарая" Фатих Терим

Футбольный матч Лиги Европы в Франции был сорван из-за выходки французских и турецких фанатов. Об этом сообщил "24 канал".

Как отмечается, фанаты клубов "Марсель" и "Галатасарай" сделали горячую перестрелку файерами, бросая их с одной трибуны на другую.

Из-за этого жаркого конфликта вне футбольного поля главный арбитр матча Павел Рачковский остановил игру.

"Эти выходки фанатов могли опасно повлиять на футболистов. Успокоить пылких турецких фанатов пошел сам тренер "Галатасарая" Фатих Терим, который лично попросил болельщиков прекратить беспорядок", - говорится в сообщении.

Позже ультрас обоих клубов все же прекратили свои поступки. После чего судья продолжил игру. Произошло это в первом тайме, поэтому к первой 45-минуте четвертый арбитр показал на таблице аж 8 дополнительных минут.

По результатам пройденного матча, обе команды сыграли в нулевую ничью.

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Как сообщалось ранее, на 42-м году жизни трагически умер екс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов.

Воспитанник черниговского клуба также защищал цвета Авангарда (Ровеньки), Сокола (Золочев), Полесья (Житомир), Днестра (Овидиополь), Полесья (Добрянка), Нежина, Горняка (Кривой Рог), Газовика-ХГВ (Харьков) и других.

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