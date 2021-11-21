"Манчестер Юнайтед" официально уволил Сульшера

Командой временно будет руководить Майкл Керрик

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Как отмечается, временный тренер будет выполнять свои обязанности до конца сезона.

"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Оле Гуннар Сульшер покинул свой пост тренера", - говорится в публикации.

В клубе отмечают, что последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.

Как известно, Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год, став шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, дважды обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка Англии и обладателем Межконтинентального кубка.

Сульшер известен голом, который принес " Манчестер Юнайтед "победу над" Баварией " в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2018 году "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннар Сульшера исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью.

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Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил тройку претендентов на приз лучшего тренера сезона-2020/21. В список также попали: Унаи Эмери, Диего Симеоне, Антонио Конте, Гарет Саутгейт.