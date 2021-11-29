"Манчестер Юнайтед" назначил нового тренера: Кто возглавит команду

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник АСМilanfan

Отныне команду будет тренировать 63-летний немецкий специалист Ральф Рангник

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника временным главным тренером команды до конца сезона-2021/2022. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Манчестер Юнайтед" рад объявить о назначении Ральфа Рангника временным менеджером до конца сезона, при условии соблюдения правил рабочей визы", - говорится в сообщении.

При этом, по окончании футбольного сезона стороны договорились, что Рангник продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.

"Ральф - один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на пост временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в будущем сезоне", - отметил спортивный директор "МЮ" Джон Мерто.

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Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

По информации пресс-службы клуба, последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.