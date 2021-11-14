Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При "Формулы-1" в Сан-Паулу

Это уже 101-я победа британского гонщика в карьере

Согласно сообщению, на трассе Интерлагос в Бразилии все решилось за 12 кругов до финиша, когда Хэмилтон, который стартовал с 10-й позиции, обошел Макса Ферстаппена (команда Red Bull) и удержал лидерство.

К слову, это 101-я победа британского гонщика в карьере.

Ферстаппен завершил гонку на втором месте. Валттери Боттас (Mercedes) приехал третьим. В первой пятерке также финишировали Серхио Перес (Red Bull) и Шарль Леклер (Ferrari).

В общем зачете Ферстаппен сохраняет лидерство – 332.5. На втором месте Хэмилтон – 318.5. Британец сократил отставание до 14 очков.

Как известно, 20-й этап чемпионата - Гран-при Катара состоится на Международном автодроме Лусаил (Катар) 20-21 ноября.

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Напомним, в октябре прошлого года британский гонщик Льюис Хэмилтон достиг и побил рекорда знаменитого Михаэля Шумахера.