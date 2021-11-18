Луис Кортес возглавил женскую сборную Украины по футболу

Пресс-служба УАФ

В его штаб войдут два специалиста из Испании

Главным тренером женской сборной Украины стал наставник "Барселоны" Луис Кортес. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Известно, что 17 ноября в Киеве в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из важных решений, принятых на заседании, стало утверждение главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста Луиса Кортеса.

Как отмечается, у руля женской национальной команды испанец сменил Наталью Зинченко, которая тренировала сборную с 2018 года.

"Благодаря этому наши футболистки сборной и женских клубных команд получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии. Приглашение специалиста такого уровня, как Луис Кортес, станет хорошим вкладом в нашу стратегию развития женского футбола в Украине", - прокомментировал назначение президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Ранее Кортес возглавлял женскую команду "Барселоны", с которой стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграл Лигу чемпионов.

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Напомним, Александр Петраков стал полноценным главным тренером украинской национальной команды по футболу. Назначение состоялось 17 ноября.