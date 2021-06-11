Лозунги "Слава Украине!" и " Героям слава!" утвердили футбольным символом

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Такое решение принял исполком УАФ

Украинская ассоциация футбола утвердила новые футбольные символы Украины, в частности официальный статус предоставлен лозунгу " Слава Украине! - Героям слава!". Об этом сообщил в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

"Только Исполком УАФ единогласно — 45 членов "за" — поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб — карта Украины с Трезубцем в центре", - отметил Павелко.

Кроме этого, был утвержден официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!"и" Героям слава!"

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем за честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!"- добавил глава УАФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украинская национальная сборная будет выступать на "Евро-2020" в новой форме. В частности, сине-желтые будут иметь на одежде изображение карты Украины вместе с оккупированным Крымом и всем известные лозунги – "Слава Украине!"и" Героям слава!".

Позже в УЕФА заявили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020

Надписи на украинской форме вызвали недовольство в РФ, так и Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020".