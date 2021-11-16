Ломаченко стал лидером рейтинга боксеров по показателю точных силовых ударов

Instagram / Василий Ломаченко

Василий Ломаченко донес 47,7% точных силовых ударов

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую ведет известная система оценки ударов Compubox, передает ее представитель Дэн Каноббио в своем Twitter.

Как отмечается, Ломаченко имеет лучший показатель в мире на сегодня - 47,7% точных ударов.

Вторым стал чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%), а абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес доносит 47% силовых ударов - он занял третье место.

Также в пятерке лучших оказались чемпион WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (46,3%) и бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес (46%).

Новости по теме: Василий Ломаченко возглавил обновленный рейтинг WBO в легком весе

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок 11 декабря 2021 года в Нью-Йорке. Он выйдет на ринг против ганца Ричарда Комми.

К слову, после этого боя у Ломаченко появится возможность на реванш с Теофимо Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса в схватке с Джорджом Камбососом.