home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Спорт Читати новину українською

Ломаченко стал лидером рейтинга боксеров по показателю точных силовых ударов

Instagram / Василий Ломаченко

Василий Ломаченко донес 47,7% точных силовых ударов

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую ведет известная система оценки ударов Compubox, передает ее представитель Дэн Каноббио в своем Twitter.

Как отмечается, Ломаченко имеет лучший показатель в мире на сегодня - 47,7% точных ударов.

Вторым стал чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%), а абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес доносит 47% силовых ударов - он занял третье место.

Также в пятерке лучших оказались чемпион WBC/IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (46,3%) и бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес (46%).

Новости по теме: Василий Ломаченко возглавил обновленный рейтинг WBO в легком весе

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок 11 декабря 2021 года в Нью-Йорке. Он выйдет на ринг против ганца Ричарда Комми.

К слову, после этого боя у Ломаченко появится возможность на реванш с Теофимо Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса в схватке с Джорджом Камбососом.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Львовский симфонический оркестр ограбили на гастролях в Нидерландах Во Львове вынесли первый тюремный приговор за преступление на почве гомофобии Львов продлил строгие карантинные ограничения до 29 ноября, но не все За сутки шестеро львовян отравились угарным газом, среди пострадавших есть дети

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект