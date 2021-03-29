Ломаченко проведет бой с Накатани: Осталось выбрать дату

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Поединок состоится в конце июня или 10 июля

Украинский боксер Василий Ломаченко сойдется на ринге с японцем Масайоши Накатани. Промоутер Боб Арум подтвердил, что стороны уже договорились о бое. Об этом он сообщил в программе Barbershop Conversations.

По словам Боба Арума, бой Ломаченко – Накатани уже утвержден. Осталось выбрать окончательную дату.

"Или в последнюю неделю июня или 10 июля Ломаченко будет драться с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата – последняя неделя июня или 10 июля", – заявил Боб Арум в комментарии.

В то же время, о месте боя Боб Арум ничего не рассказал.

Информацию о том, что Масайоши Накатани станет соперником Василия Ломаченко ранее сообщал канал ESPN. Кроме того, менеджер Ломаченко Егис Климас тоже заявлял, что переговоры о предстоящем бое боксера уже на финальной стадии, и он вернется в ринг летом.

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Ранее сообщалось, что ганский боксер Ричард Комми, который выступает в легкой весовой категории, стал в очередь из бойцов, которые хотят сойтись на ринге с украинцем Василием Ломаченко. Американский промоутер Лу Дибелла заявил, что Комми может стать реальным испытанием для украинца, если тот согласиться на бой.