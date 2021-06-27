Ломаченко отправил Накатани в нокаут. Видео

Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Судья остановил бой на 9-м раунде

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко досрочно победил японца Масайоши Накатани, передает Укринформ.

Бой состоялся на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

Украинский боксер доминировал в каждом раунде, хоть и провел весь бой с рассечением. В 5-м раунде Накатани побывал в нокдауне.

Это был первый бой Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса.

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Напомним, осенью прошлого года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.