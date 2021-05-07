Легендарный боксер Мейвезер устроил драку с блогером на пресс-конференции
Сначала они вступили в словесную перепалку, а затем блогер снял с экс-чемпиона мира кепку, что и вызвало драку
Пресс-конференция, посвященная бою между легендарным боксером Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером Логаном Полом, ознаменовалась дракой. Первый подрался с братом своего соперника, еще одним блогером Джейком Полом. Соответствующее видео инцидента опубликовал FightHype.com.
Как отмечается, после официальной пресс-конференции Мейвезер отвечал на вопросы журналистов, когда к нему подошел Джейк Пол. Сначала они вступили в словесную перепалку, а затем блогер снял с экс-чемпиона мира кепку и начал убегать. Мейвезер бросился за ним, а догнав успел нанести Полу несколько ударов.
"Не проявляй ко мне неуважения! Я убью этого урода", - кричал Мейвезер, когда их разняли.
После этого драка в подтрибунном помещении продолжилась.
К слову, бой Флойд Мейвезер - Логан Пол состоится 6 июня.
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