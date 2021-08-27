Криштиану Роналду официально возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Сумма трансфера составляет 25 миллионов евро

Английский "Манчестер Юнайтед" договорился с итальянским "Ювентусом" о трансфере 36-летнего форварда Криштиано Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как отмечается, португальский футболист будет получать в "Манчестер Юнайтед" 25 миллионов фунтов в год, а его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

Следует заметить, что Роналду уже работал с клубом. Он играл "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. Затем футболист перешел в "Реал" (2009-2018), а после этого - в "Ювентус".

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Известно, что как игрок "Манчестер Юнайтед" Роналду трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. Вместе с клубом в 2008 году он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Напомним, ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству участий в чемпионатах Европы.