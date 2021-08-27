home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Спорт Читати новину українською

Криштиану Роналду официально возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Сумма трансфера составляет 25 миллионов евро

Английский "Манчестер Юнайтед" договорился с итальянским "Ювентусом" о трансфере 36-летнего форварда Криштиано Роналду. Об этом сообщает пресс-служба клуба

Как отмечается, португальский футболист будет получать в "Манчестер Юнайтед" 25 миллионов фунтов в год, а его трансфер оценивается в 25 миллионов евро. 

Следует заметить, что Роналду уже работал с клубом. Он играл "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год. Затем футболист перешел в "Реал" (2009-2018), а после этого - в "Ювентус".

Новости по теме: Роналду и Месси стали лучшими футболистами десятилетия

Известно, что как игрок "Манчестер Юнайтед" Роналду трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. Вместе с клубом в 2008 году он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Напомним, ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству участий в чемпионатах Европы.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Кузьмин о втором иске Медведчука в ЕСПЧ: Скоро адвокаты понадобятся самой нынешней украинской власти Ренат Кузьмин: Генпрокурор соврала насчет окончания расследования дела Медведчука Кузьмин: Эта власть преступная, античеловечная, человеконенавистническая, и она должна уйти Кузьмин: Медведчук - это один из оппозиционеров, которые олицетворяют собой борьбу с действующим режимом

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект