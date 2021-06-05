Костюк вошла в четвертый круг Roland Garros

Марта Костюк Фото из открытых источников

Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня

Впервые за всю карьеру украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в четвертом круге турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) с призовым фондом 34,367 млн евро. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, это стало возможно после блестящей победы в третьем круге над россиянкой Варварой Грачевой. Украинка закончила игру со счетом 6:1, 6:2 в свою пользу.

За место в четвертьфинале Костюк будет бороться с победительницей противостояния посеянной под 30-м номером эстонки Анетт Контавейт с Игой Швентек из Польши (8-я сеяная).

Известно, что это третий раз, когда Костюк выступает на Roland Garros, и первый - в основной сетке. В прошлом году украинская спортсменка преодолела квалификацию и проиграла в стартовом матче основы.

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