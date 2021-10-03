Кличко заговорил о проведении в Киеве боя Усик – Джошуа

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Он надеется на реванш в течение полугода-максимум 8-9 месяцев

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы очередной бой Александра Усика и Энтони Джошуа прошел в украинской столице. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. У Джошуа сразу заговорили о реванше.

"Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум - 8-9 месяцев. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он прошел в Киеве. Я убежден, что та команда, которая привела Усика к этому успеху, также сможет привести его к победе и во время боя-реванша", - сказал Кличко.

Как сообщалось ранее, украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) одержал победу в поединке против британского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой длился все 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу украинцу.