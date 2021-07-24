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Китай возглавил медальный зачет на Олимпиаде в Токио. Украина - на 19-м месте

Церемония открытия летней Олимпиады в Токио Twitter / Tokyo2020

В активе китайской команды три "золота" в фехтовании, тяжелой атлетике и стрельбе

По итогам первого полноценного дня Олимпиады-2020 медальный зачет возглавил Китай. Украинская сборная делит 19-е место сразу с несколькими странами. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Олимпийских игр в Токио.

В частности, в активе китайской команды три "золота" в фехтовании, тяжелой атлетике и стрельбе. Еще одна "бронза" в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров.

Второе место делят Италия и Япония, у которых по одному "золоту" - в тхэквондо и дзюдо соответственно. В первой десятке Южная Корея, Эквадор, Венгрия, Иран, Косово, Таиланд, Российская олимпийская команда и Сербия.

Украина с одной бронзовой медалью делит 19-е место сразу с девятью другими странами.

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Как сообщалось, первую медаль для Украины получила дзюдоистка Дарья Билодид, победив израильтянку Ширу Ришон. До этого в полуфинале она уступила японке Фуне Тонаки.

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