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Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины по футболу

ФК " Динамо" Twitter / FC Dynamo Kyiv

"Шахтер" отстал от киевлян на 13 очков и уже не имеет даже теоретических шансов их догнать

Киевский клуб "Динамо" оформил досрочное чемпионство в Украинской премьер-лиге по футболу сезона 2020/2021 года, сообщает "Бабель".

Как отмечается, в матче 23 тура киевляне уверенно победили "Ингулец" со счетом 5:0. Голами отметились Артем Беседин, Илья Забарный, Денис Попов, а также дважды Виктор Цыганков. Таким образом "Динамо" набрало 58 очков.

В то же время "Шахтер" снова их потерял, проиграв "Александрии" со счетом 2:0. Дончане отстали от киевлян на 13 очков и уже не имеют даже теоретических шансов их догнать.

Заметим, в последний раз "Динамо" становилось чемпионом УПЛ в сезоне 2015/2016 года. Нынешний титул стал для киевлян 16-м чемпионством в истории независимой Украины.

Напомним, на прошлой неделе "Динамо" разгромило "Агробизнес" и вышло в финал Кубка Украины по футболу.

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