Канадский боец во время боя потерял палец: Его признали побежденным

Хетаг Плиев Фото из открытых источников

Он выступал в поединке с американцем

Канадский боец смешанных стилей (ММА) Хетаг Плиев прямо на ринге в бою потерял палец. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, произошло это во время второго раунда. В результате инцидента судье пришлось остановить бой. Спортмену засчитали это как технический нокаут, то есть поражение.

При этом добавляется, что соревновался Плиев с американцем Дэвидом Гудейлом. Однако, в ходе борьбы получил сильный удар в руку, что, собственно, и повлекло перелом безымянного пальца.

Хетаг Плиев за свою спортивную карьеру получил пять пермог и два поражения ММА.

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