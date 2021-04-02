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Канадский боец во время боя потерял палец: Его признали побежденным

Хетаг Плиев Фото из открытых источников

Он выступал в поединке с американцем

Канадский боец смешанных стилей (ММА) Хетаг Плиев прямо на ринге в бою потерял палец. Об этом сообщает ТАСС

Как отмечается, произошло это во время второго раунда. В результате инцидента судье пришлось остановить бой. Спортмену засчитали это как технический нокаут, то есть поражение. 

При этом добавляется, что соревновался Плиев с американцем Дэвидом Гудейлом. Однако, в ходе борьбы получил сильный удар в руку, что, собственно, и повлекло перелом безымянного пальца. 

Хетаг Плиев за свою спортивную карьеру получил пять пермог и два поражения ММА.  

Будьте осторожны, видео содержит откровенные сцены!

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Напомним, норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде потерпел жесткого падения во время разминки на Кубке мира в словенской Планице. Он полетел кубарем со скоростью 100 км/ч. 

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