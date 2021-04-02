Канадский боец во время боя потерял палец: Его признали побежденным
Он выступал в поединке с американцем
Канадский боец смешанных стилей (ММА) Хетаг Плиев прямо на ринге в бою потерял палец. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, произошло это во время второго раунда. В результате инцидента судье пришлось остановить бой. Спортмену засчитали это как технический нокаут, то есть поражение.
При этом добавляется, что соревновался Плиев с американцем Дэвидом Гудейлом. Однако, в ходе борьбы получил сильный удар в руку, что, собственно, и повлекло перелом безымянного пальца.
Хетаг Плиев за свою спортивную карьеру получил пять пермог и два поражения ММА.
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