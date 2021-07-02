Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020

Сборная Испании. Евро-2020 Тwitter Евро-2020

Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы - 3:1

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы - 3:1. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, Испания вышла вперед уже на восьмой минуте. После удара Жорди Альба мяч срикошетил от ноги Дениса Закария и залетел в угол ворот сборной Швейцарии - 1:0. Автогол был записан на Закарию, и это десятый мяч забитый на Евро-2020 в ворота собственной команды. В первом тайме по несколько полумоментов имели испанцы и швейцарцы, но счет в стартовые 45 минут не изменился.

Начало второго тайма было за Швейцарией. Имел шанс реабилитироваться Закария, но после удара головой мяч пролетел рядом со штангой. За пару минут Давид Цубер пытался прокинуть мяч мимо вратаря испанцев, однако не получилось.

На 68-й минуте Швейцария таки достигла своего. Джердан Шакири ударом в угол ворот с метров десяти пробил Уная Симона - 1:1. Испания в атаке выдала два удара от Дани Ольмо и Пау Торреса, которые были заблокированы. На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за опасный подкат.

В первой 15-минутке Швейцарию тянул ее вратарь Ян Зоммер. По меньшей мере трижды сейвы Зоммера оставляли швейцарцев в игре. Второй экстратайм Испания вновь провела на воротах Швейцарии, и главный герой основного и дополнительного времени - Зоммер.

В серии послематчевых пенальти уже был другой герой. Вратарь испанцев Унай Симон взял два удара с 11-ти метров, и один выстрел был выше ворот. Зоммер также отразил один удар и однажды была штанга, но этого не хватило. Испания выиграла серию послематчевых пенальти со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал.

Напомним, Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.