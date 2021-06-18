Игроку сборной Дании Эриксену сделали операцию на сердце и вживили дефибриллятор

Кристиан Эриксен Фото из открытых источников

Спортсмена уже выписали из больницы

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену сделали успешную операцию на сердце и имплантировали дефибриллятор. Об этом сообщает в Twitter Федерация футбола Дании.

Как отмечается, Эриксен уже посетил национальную сборную и также обратился к болельщикам. Он заверил, что будет поддерживать свою команду в матче против России. Далее спортсмен вернется домой и проведет время с семьей.

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"Операция прошла успешно и в этих обстоятельствах у меня все хорошо", - рассказал датский игрок.

Известно, что Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который автоматически выявляет нарушения ритма сердечных сокращений и с помощью электрических импульсов может нормализовать ритм.

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Напомним, ранее полузащитник датского "Интера" потерял сознание на стадионе "Паркен" в Копенгагене незадолго до перерыва в матче группы B.

Игру сразу прервали и прямо на поле провели 29-летнему футболисту сердечно-легочную реанимацию. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось снова.