live
Новости » Спорт Читати новину українською

Украинский гимнаст Радивилов завоевал золото на чемпионате Европы

Радивилов стал лучшим в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который проходит в Базеле (Швейцария). Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, Радивилов стал лучшим в опорном прыжке. Это второе подряд "золото" для Радивилова на Чемпионате Европы - в 2020 году он также победил в этой дисциплине. В общем, для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы.

 

Новости по теме: Украинка Конотоп завоевала золото на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Напомним, украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Он выиграл у хорвата Вякослава Любурича - 7:1, а также в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |