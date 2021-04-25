Украинский гимнаст Радивилов завоевал золото на чемпионате Европы

Радивилов стал лучшим в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы, который проходит в Базеле (Швейцария). Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, Радивилов стал лучшим в опорном прыжке. Это второе подряд "золото" для Радивилова на Чемпионате Европы - в 2020 году он также победил в этой дисциплине. В общем, для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

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Напомним, украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Он выиграл у хорвата Вякослава Любурича - 7:1, а также в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.