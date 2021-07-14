Гол Ярмоленко в "девятку" сборной Нидерландов вошел в лучшие на Евро-2020

Андрей Ярмоленко AFP

Теперь зрители могут проголосовать за лучший гол Евро-2020 среди 10 претендентов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал топ-10 лучших голов чемпионата Европы по футболу 2020, в который попал гол украинского игрока Андрея Ярмоленко. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте UEFA.

В частности, речь идет о голе Ярмоленко в "девятку" сборной Нидерландов в первом матче групповой стадии турнира.

Кроме украинца, лучшими признали португальца Криштиану Роналду, бельгийца Кевина де Брюйне, чеха Патрика Шика, француза Поля Погбу и других.

Согласно опубликованному топу, зрители могут проголосовать за лучший гол Евро-2020 на сайте УЕФА.

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Напомним, победителем финала чемпионата Европы по футболу стала сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла Англию со счетом 3:2. К слову, это второй титул чемпионов Европы в Италии. Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году.