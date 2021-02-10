Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

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Под нее будут награждать конькобежцев во время соревнований

Российские конькобежцы будут получать награды на чемпионате мира под мелодию отечественного композитора Петра Чайковского. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева, передают "РИА Новости".

"ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование. Мы обсудили различные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать во время награждения наших спортсменов и проконсультировались с командой. Решили выбрать музыкальную тему с 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал", - заявила она.

По словам Барышевой, при выборе мелодии обращали внимания на ее узнаваемость в мире.

"Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом указывала на богатое культурное наследие нашей страны", - отметила посадовиця.

При этом она добавила, что именно из-за этого выбрали мелодию Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены лыжных видов спорта во время выступления на международных турнирах намерены использовать песню "Катюша". Поскольку использовать национальный гимн им запретили.