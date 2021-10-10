Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою

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Нокаут был зафиксирован в 11 раунде

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри в третьем поединке нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Об этом в трансляции поединка.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Действующий чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. Британец имел заметное преимущество на протяжении всего поединка, хоть и побывал в нокдауне в 4-м раунде.

Это был третий бой между боксерами. Их первый поединок в декабре 2018 года завершился вничью. А в феврале 2020 года Фьюри уверенно победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC.

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Как сообщалось ранее, авторитетный боксерский журнал The Ring присвоил звание лучших боксеров В 2020 году сразу двум кандидатам - абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу и чемпиону WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри.