ФК "Львов" сенсационно победил "Шахтер"

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Счет 2:3

Донецкий "Шахтер" в матче 19 тура украинской Премьер-лиги уступил команде ФК "Львов" со счетом 2:3, сообщает УП.

Как отмечается, поединок прошел в Харькове в воскресенье 21 марта.

В первом тайме у обеих команд было вдоволь голевых моментов, и два мяча были забиты. Счет на 24-й минуте открыла львовская команда. После прострела с фланга Алваро забил ударом в одно касание - 1:0. "Горняки" сравняли счет за семь минут. Чудесный по исполнению удар получился у Манора Соломона – 1:1.

На 34-й минуте Мораес забил еще один мяч, который арбитр отменил из-за положения вне игры.

В начале второго тайма "Львов" снова вышел вперед. Назарий Нич со второй попытки таки переиграл Анатолия Трубина – 2:1. На 56-й минуте "Шахтер" снова добился равновесия. Дубль оформил Соломон, который ударом с метров 12–ти снова пробил ворота львовской команды - 2:2.

Но "Львов" на ничейном счету не остановился. На 72-й минуте рефери назначил пенальти за фол Трубина игроку на львовян. С 11-ти метров Шина переиграл Трубина – 3:2. Вырвать хотя бы ничью "Шахтер" в последние минуты игры так и не сумел – 3:2.

К слову, в другом матче тура киевское "Динамо" со счетом 3:0 переиграло "Рух" из Винников.

После этих матчей "Львов" поднялся сразу на двенадцатое месте. А "Рух" опустился на последнюю строчку турнирной таблицы. В то же время наверху "Динамо" закрепило свое лидерство - 46 очков. "Шахтер" отстал на 7 баллов.

Напомним, ранее обе украинские команды - "Шахтер" и "Динамо" выбыли из евросезона. Тренер киевлян пообещал, что в следующем году все будет иначе.