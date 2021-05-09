Финал Кубка Украины в Тернополе состоится с ограниченным количеством болельщиков

Украинские болельщики Фото из открытых источников

На поле выйдут футбольные клубы "Динамо" и "Заря"

В Тернополе финал Кубка Украины будет проходить с ограниченным количеством футбольных болельщиков из-за карантинных ограничений. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола, ссылаясь на решение оперативного штаба города.

"Заслушав информацию врачей-эпидемиологов и других участников штаба и на основании требований Постановления КМУ от 09.12.2020 № 1236, было принято решение обеспечить ограниченное число зрителей на поединке финала Кубка Украины, в котором примут участие ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Заря" (Луганск)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время игры могут присутствовать не более 20% футбольных фанатов от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей.

При этом добавляется, что для между болельщиками за "Динамо" и "Заря" билеты будут распределены в равном количестве.

"Относительно других билетов, то их будет распределено согласно заявок от ветеранов футбола Тернопольщины, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольщины и тому подобное, которые поступали и продолжают поступать в Ассоциации футбола Тернопольщины, а также онлайн и офлайн", - пояснили в ведомстве.

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Напомним, ранее "Динамо" также одержало победу над "Агробизнесом" и стал первым финалистом розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/21. Матч закончился со счетом 3:0. Следующий матч запланирован на 13 мая в Тернополе.