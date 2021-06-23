Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала, помогла Швеция

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29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго будет играть со Швецией, выигравшей группу Е

Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины сумела попасть в четверку команд, которые выходят из третьей позиции, передает "Украинская правда".

Почти с 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго будет играть со Швецией, выигравшей группу Е.

Швеция забила быстрый гол уже на второй минуте игры. Эмиль Форсберг с 11-ти метров пробил в угол ворот Войцеха Щенсного - 1:0. После пропущенного гола Польша имела несколько 100% моментов пробить шведские ворота. На 18-й минуте дважды подряд скандинавов спасала перекладина ворот после ударов Роберта Левандовского.

Ближе к завершению первого тайма Робин Ольсен из-под перекладины ворот отбивает удар Петра Зелински.

Заключительная часть игры вновь началась с атак поляков. Снова Ольсен выдал пару сейвов после ударов Зелински и Грегора Крыховяка. На 60-й минуте Швеция забивает второй гол. Снова Щенсного пробил Форсберг - 2:0. Через минуту Польша отыграла один мяч. Роберт Левандовски пробил в верхнюю девятку ворот - 2:1. На 66-й минуте поляки забивают еще один мяч, но он отменен из-за офсайда.

На 84-й минуте поляки закрутили интригу. После удара с восьми метров Левандовский сравнивает счет - 2:2. В добавленное арбитром время Швеция забила победный гол, который оформил Виктор Классон - 3:2.

В другой игре группы Испания разнесла Словакию со счетом 5:0. Уже на 12-й минуте Альваро Мората не реализовал пенальти в ворота словаков. На 30-й минуте автогол Мартина Дубравки выводит Испанию вперед - 1:0. На последней минуте Эмерик Ляпорт делает счет 2:0.

Во втором тайме Испания забила еще три "сухих" мяча в ворота словаков. Пабло Сарабия и Ферран Торрес сделали счет 3:0 и 4:0, а пятый мяч вновь записан на игрока сборной Словакия Юрая Куцку.

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