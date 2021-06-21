Евро-2020: Украина проиграла Австрии в заключительном матче группового этапа

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Но шансы на плей-офф остаются

Сборная Украины по футболу проигрывает сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:0. Таким образом Украина занимает третье место в группе, сообщает "Бабель".

С самого начала матча австрийцы захватили преимущество и почти не отдавали его на протяжении всего поединка. После нескольких опасных моментов они открыли счет. После подачи углового на 21 минуте матча в ворота сборной Украины забивает Кристоф Баумгартнер.

За весь поединок Украина имела лишь несколько опасных моментов. В первом тайме после удара Николая Шапаренко, который отразил голкипер австрийцев, Андрей Ярмоленко немного не успел на добивание.

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А во втором тайме после навеса со штрафного один из защитников Австрии срезал мяч в свои ворота, но вратарь Даниэл Бахманн успешно перевел мяч на угловой.

В параллельном поединке сборная Нидерландов победила Северную Македонию со счетом 3:0.

Итоговое турнирное положение: Нидерланды - 9 очков, Австрия - 6, Украина - 3, Северная Македония-0.

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Напомним, матчи 1/8 финала Евро-2020 пройдут 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли".