Евро-2020: УЕФА оштрафовала сборную Англии на 30 тысяч евро за поведение фанатов

Матч Англия-Дания. Евро-2020 AFP

Английских болельщиков обвинили в беспорядках во время исполнения национальных гимнов, запуска фейерверков и попытке "ослепить" датского вратаря

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро за поведение болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против команды Дании. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Отмечается, что фанаты сборной светили лазерной указкой в глаза датского вратаря Каспера Шмейхеля.

Фанаты сборной Англии светили лазерной указкой в глаза датского вратаря Каспера Шмейхеля The Telegraph

Кроме этого, английских болельщиков обвинили также в беспорядках во время исполнения национальных гимнов и запуска фейерверков.

Отмечается, что инцидент произошел на матче 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игра тогда завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий мяч забили англичане в овертайме после пенальти.

Хоть датский вратарь Шмейхель и отбил мяч, английский форвард добил его в сетку.

Подчеркивается, что именно перед ударом голкипера пытались "ослепить" лазерной указкой.

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Напомним, ранее мы писали, что УЕФА открыла дело против Англии из-за ряда инцидентов на матче полуфинала. Внимание чиновников привлек эпизод, когда перед пенальти английские болельщики направили лазер в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю.