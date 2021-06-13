Евро-2020: Шевченко определился с заявкой нацсборной на матч с Нидерландами

Андрей Шевченко Фото из открытых источников

На поле не смогут выйти Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус

Национальная сборная Украины сегодня в 22:00 (по киевскому времени) сыграет свой первый поединок на Евро-2020 в Амстердаме в группе С — ее соперником будет команда Нидерландов. Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, главный тренер сборной Андрей Шевченко уже определился с заявкой на матч. Всего в нее попали 23 футболиста:

Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин - вратари;

Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тимчик, Денис Попов — защитники;

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков — полузащитники;

Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.

В то же время отмечается, что в матче с Нидерландами не сыграют Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус — полузащитники.

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Напомним, 11 июня стартовал Чемпионат Европы по футболу-2020, который был перенесен на год из-за пандемии коронавирус. Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир завершится 11 июля.

Сборная Украины будет играть в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.