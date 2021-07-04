Евро-2020: Сборная Украины вернулась в Киев, названа сумма призовых

Фото: Украинская правда

Предварительно, сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых за участие в ЧЕ

В воскресенье, 4 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины, которые закончили выступление на Чемпионате Европы, вернулись в Киев. В аэропорту "Борисполь" их встретили около тысячи болельщиков, сообщает "Бабель".

Наставник сборной Андрей Шевченко поблагодарил со сцены за поддержку на протяжении всего турнира.

"Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на Игры... Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку", — сказал он.

Шевченко отдельно обратился к игрокам и поблагодарил их за самоотдачу и футбол, который они продемонстрировали на турнире.

К слову, по итогам выступления на Чемпионате Европы 2020 года сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых, сообщает Tribuna.com со ссылкой на официальные данные УЕФА.

Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная Украины сразу заработала 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команде Андрея Шевченко УЕФА выделит еще 1,5 миллиона евро.

За попадание в 1/8 финала сборная получит 2 миллиона евро. А за выход в 1/4 после победы над Швецией — еще 3,25 миллиона евро.

Таким образом суммарно по итогам Евро-2020 Украинская ассоциация футбола получит от УЕФА 16 миллионов евро. Как именно будут потом распределены эти деньги и сколько именно получит каждый из игроков и тренеров сборной, пока неизвестно.

Однако капитан команды Андрей Ярмоленко уже пообещал передать все призовые на благотворительность.

Напомним, сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2020 после разгромного поражения от Англии накануне, 3 июля.