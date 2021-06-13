Евро-2020: Полузащитник сборной Дании Эриксен пережил остановку сердца
Медики до сих пор не знают, что ее могло вызвать
Полузащитник "Интера" и датской сборной Кристиан Эриксен после потери сознания во время игры с Финляндией в рамках турнира Евро-2020 находится в стабильном состоянии в больнице. Об этом сообщил Датский футбольный союз со ссылкой на врача сборной Мортена Бесена.
Как отмечается, он разговаривал с футболистом уже несколько раз в течение дня и наблюдает нормализацию его состояния.
"Он остается в стабильном состоянии и в хорошем настроении, должным образом отвечает на вопрос и его сердце снова бьется", - прокомментировал Бесен.
По его словам, Эриксен остается в больнице для дальнейшего обследования, поскольку до сих пор неизвестно, что стало причиной остановки сердца.
Напомним, накануне полузащитник миланского "Интера" потерял сознание на стадионе "Паркен" в Копенгагене незадолго до перерыва в матче группы B.
Игру сразу прервали и прямо на поле провели 29-летнему футболисту сердечно-легочную реанимацию. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось снова.
После почти двухчасового перерыва матч возобновился. Сначала были сыграны последние минуты первого тайма, а после небольшого перерыва, завершился и второй тайм. В поединке выиграла Финляндия – 1:0.
В УЕФА заявили, что сборная Дании не сможет заменить полузащитника Кристиана Эриксена в заявке на чемпионат Европы на другого игрока.