Евро-2020: Букмекеры дали прогноз на финал Италия-Англия

Они отдают незначительное предпочтение британским футболистам

В частности, компания Parimatch принимает ставки на победу Англии с коэффициентом 2,65, на ничью - 3,00, на выигрыш Италии - 3,20.

Соперники встречались 27 раз: 11 побед Италии, 8 - Англии и 9 ничьих.

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На пути к финалу Евро-2020 Англия победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и обыграла Чехию (1:0), Германию (2:0), Украину (4:0) и в дополнительное время Данию (2:1).

Италия в свою очередь нанесла поражение Турции (3:0), Швейцарии (3:0), Уэльса (1:0), Австрии в дополнительное время (2:1), Бельгии (2:1) и Испании в серии пенальти (4:2).

Напомним, поединок Италия - Англия состоится в воскресенье на "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22.00 по киевскому времени.