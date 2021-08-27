Еще одно золото: Украина получила очередную высшую награду на Паралимпиаде-2020
Его выиграла пловчиха Анна Стеценко
Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает "Суспільне".
Как отмечается, спортсменка подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на паралимпийское золото. В квалификации она показала лучшее время – 4:31.51 мин. Она начала выступление в финале четвертой, но затем начала вырываться вперед.
Главной претенденткой пловчихи на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли – бронзовый призер чемпионата мира на этой дистанции.
Сейчас медаль Анны Стеценко стала 20-й для Украины на Паралимпийских играх в Токио.
Как сообщалось ранее, Украина завоевала второе золото на Паралимпийских играх в Токио. Украинская спортсменка Марьяна Шевчук стала паралимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу.