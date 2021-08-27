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Еще одно золото: Украина получила очередную высшую награду на Паралимпиаде-2020

Паралимпийская чемпионка Анна Стеценко Фото из открытых источников

Его выиграла пловчиха Анна Стеценко

Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.  Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечается, спортсменка подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на паралимпийское золото. В квалификации она показала лучшее время – 4:31.51 мин. Она начала выступление в финале четвертой, но затем начала вырываться вперед.

Главной претенденткой пловчихи на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли – бронзовый призер чемпионата мира на этой дистанции.

Сейчас медаль Анны Стеценко стала 20-й для Украины на Паралимпийских играх в Токио.

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Как сообщалось ранее, Украина завоевала второе золото на Паралимпийских играх в Токио. Украинская спортсменка Марьяна Шевчук стала паралимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу.

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