Еще одна "бронза": Украина завоевала медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

Ярослава Магучих получила "бронзу" в прыжках в высоту Общественное

В финал женских прыжков в высоту вышли три представительницы нашей страны

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих выступила на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту и завоевала "бронзу". Об этом стало известно во время онлайн-трансляции соревнований, передает "Суспильне".

Отмечается, что в финал женских прыжков в высоту вышли представительницы Украины Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

В итоге Украина завоевала лишь одну медаль.

Именно Магучих была одной из главных претенденток на победу в прыжках в высоту.

Она подходила к Олимпийским играм в качестве лидера сезона при преодоленной высоте - 2.03 метра.

Главными соперницами украинских спортсменок в борьбе за медали были американка Вешти Каннингем, австралийка Никола Макдермотт, а также представительница ОКР Мария Ласицкене.

Отмечается, что эти три спортсменки вместе с Магучих преодолели планку в 2.00 метра.

Олимпийской чемпионкой стала представительница ОКР Мария Ласицкене. Она взяла высоту 2.04 метра со второй попытки, Никола Макдермотт ее не взяла вообще.

Сообщается, что это второй раз Украина выигрывает медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде.

В 2016 году "бронзу" получил Богдан Бондаренко.

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Напомним, ранее сборная Украины взяла вторую "бронзу" в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2020. Наша сборная завоевала первую в истории Украины командную медаль в артистическом плавании.