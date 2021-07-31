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Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

Элина Свитолина. Олимпийские игры-2020 в Токио НОК Украины

Это пятая бронзовая медаль для сборной Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. Об этом сообщает Укринформ

Согласно сообщению, в решающем поединке украинка смогла переиграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. 

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Известно, что матч длился 2 часа 27 минут. 

Как отмечается, за золото Олимпийских игр в женском одиночном разряде будут сегодня бороться швейцарка Белинда Бенчич и Маркета Вондроушова из Чехии.

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Напомним, ранее украинский пловец Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он получил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.

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